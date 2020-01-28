Российские ученые разработали систему предупреждения аварий в Арктике. Она сможет выявлять природные и техногенные угрозы процессу добычи нефти в регионе, а также другие важные ..

Российские ученые разработали систему предупреждения аварий в Арктике. Она сможет выявлять природные и техногенные угрозы процессу добычи нефти в регионе, а также другие важные происшествия, сообщаютИсследователи отмечают, что эта система способна проводить наблюдение арктических вод, улавливая распространяющиеся в воде звуковые волны. Она станет первым аналогом соответствующих французских и американских разработок, сообщает . В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что проект комплекса создали в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете.