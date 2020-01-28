Он требовал с руководителя управляющей компании 8 тысяч рублей

В Суздальском районе с подачи прокуратуры было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в телефонном мошенничестве.По словам руководителя одной местной управляющей компании, ему на телефон длительное время поступали звонки от мужчины, представлявшимся межрайонным прокурором, с просьбой явиться к нему в кабинет с двумя бутылками элитного коньяка. Позднее «лже-прокурор» перезвонил и попросил положить на банковские счета 8 тысяч рублей.