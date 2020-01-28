28.01.2020

2020-01-28 13:45:05

Владимирские туроператоры отменяют туры в Китай

Эпидемия коронавируса заставляет людей отказываться от поездок.

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Днем ранее официально сообщалось о 2744 заболевших и 80 умерших, сообщило сегодня РИА Новости.

«Вести – Владимир» связались с директором «Единого туристического центра» Алексеем Кравченко, который заверил – туроператоры идут навстречу встревоженным ситуацией путешественникам.

«Без проблем можно аннулировать или перенести тур на более позднее время», - сказал он.