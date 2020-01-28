28.01.2020

2020-01-28 21:20:05

Во Владимире прошел гала-концерт конкурса «Звезды в ладонях-2020»

В общественной организации "Милосердие и порядок", председателем которой является депутат Государственной Думы Григорий Аникеев, состоялся гала-концерт областного детского конкурса народного творчества "Звёзды в ладонях". Ежегодно мероприятие объединяет юные таланты региона.

Танцы, песни, игра на народных инструментах, интересные поделки - участники ежегодного детского конкурса народного творчества "Звёзды в ладонях" поражают разнообразием талантов и высоким уровнем мастерства. Каждый год в оргкомитет поступает большое количество заявок из районов Владимирской области.Участникам от 7 до 17 лет. Ансамбль детской песни "Фантазёры" существует всего третий год. В конкурсе "Звезды в ладонях" они участвуют уже не первый раз.

Людмила Скоромникова, руководитель ансамбля детской песни "Фантазеры", г. Кольчугино: «Мы были на эстрадном конкурсе совсем недавно, в конце 19-го года, стали дипломантами этого конкурса, а вот сейчас вышли в гала-концерт, чему мы несказанно рады. Правда, ребята? Да! Общественная организация "Милосердие и порядок" - это замечательная, открытая площадка для развития творчества наших детей».

Победителей выбирали в четырех творческих жанрах: народный вокал, игра на народном инструменте, народный танец и декоративно-прикладное творчество. Члены жюри отмечают: ежегодно растет и количество участников, и уровень их подготовки.

Ольга Федяева, заслуженная артистка России, председатель жюри конкурса "Звезда в ладонях": «Общественная организация "Милосердие и порядок" - центр творческой активности детей, молодежи нашего Владимирского региона. Очень важно для ребят оказаться на такой замечательной сцене. Для себя я отметила, что очень повысился уровень конкурсантов».

Общественная организация "Милосердие и порядок" - это уникальная площадка для реализации талантов жителей региона. Творческие мероприятия объединяют людей, вдохновляют на новые победы и достижения.

Марина Меркутова, руководитель образцового танцевального коллектива "Родничок", г. Муром: «Звезды в ладонях - один из самых любимых наших конкурсов. Мы с удовольствием приезжаем сюда. Очень нравится атмосфера дружелюбная, очень доброжелательные сотрудники. Григорий Викторович Аникеев вносит большой вклад в развитие подрастающего поколения нашей области».

Гран-при конкурса завоевал Образцовый танцевальный коллектив "Родничк" из города Муром. Все участники награждены дипломами и памятными подарками. Уже в апреле юные таланты Владимирской области вновь соберутся на этой сцене, чтобы принять участие в хореографическом фестивале "Звёзды в ладонях".

Екатерина Максимова, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»