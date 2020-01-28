У фельдшера «скорой» помощи диагностировали переломы обеих ног

Днём 28 января во Владимире на улице Студёная гора произошло ДТП с участием такси и реанимобиля, перевозящего пациента. По предварительной информации, пострадали двое человек.Как сообщает «Призыв-ТВ», сразу же после аварии фельдшера и пациента реанимобиля увезли в больницу на другой машине «скорой». У женщины-врача обнаружены переломы обеих ног, о дополнительных травмах пациента не сообщается.Предварительно, виновник ДТП – водитель такси, не уступивший дорогу «скорой», ехавшей с включенной сиреной. ГИБДД займётся выяснением обстоятельств происшествия.