28.01.2020

2020-01-28 15:50:28

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (02(9699) от 28 января 2020 года).

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПА

На Петровке, 38 обсудили состояние правопорядка в Москве, основ¬ные результаты деятельности столичных правоохранителей в 2019 году и определили задачи на текущий год. Читайте на страницах 2-3.



ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ

На Петровке, 38 состоялась встреча начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова с заместите¬лем министра внутренних дел Республики Узбекистан — начальником ГУВД г. Ташкента генерал-майором Рустамом Джураевым. Читайте на странице 4.



К ЛЮДЯМ ОТНОСЯТСЯ С ДУШОЙ

Вымпел «Лучший участковый пункт полиции ГУ МВД России по г. Москве» по итогам конкурса, прошедшего в конце прошлого года, завоевал коллектив участкового пункта полиции № 1 ОМВД России по Обручевскому району. Продолжение на странице 4.



АКЦИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Члены Общественного совета при Главном управлении МВД России по г. Москве провели ставшую уже доброй традицией акцию «Подари билет в театр». Читайте на странице 4.



ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Газета «Петровка, 38» в № 47 (2019 г.) обращалась к ситуации, сложившейся с парковочными местами для инвалидов у входов в ведомственные медицинские учреждения. На днях поступил ответ из Департамента транспорта и развития дорожно-транс¬портной инфраструктуры г. Москвы. Читайте на странице 4.



ПРАЗДНИК ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ

15 января нынешнего года в столичной полиции отметили красивый, солидный юбилей её ведущего учебного заведения — 50-летие Центра профессиональной подготовки ГУ МВД Рос¬сии по г. Москве. Подробности читайте на странице 5.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА ОТ МАЙОРА ПОЛИЦИИ

Заранее объясню, как получилось, что материал про инспектора ПДН — и вдруг без привычных фото с под¬ростками и прочего профессиональ¬ного антуража. Так уж вышло, что в момент встречи начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Можайскому району майор полиции Юлия Аникеева превозмо-гала простуду, поэтому занималась исключительно бумажной работой. Читайте на странице 6.



ДЕТЕКТИВ ЕГО СУДЬБЫ

На праздновании 50-летия Центра профессиональной подготовки присутствовал выпускник учреждения (в ту пору — Учебного центра) Игорь ЛУКИН. Он родился 4 апреля 1965 года в Москве. Майор милиции, он в рядах стражей правоохранителей находился с 1992 по 2006 год. Продолжение на странице 6.



НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ

28 января Правовая служба московской полиции отмечает свой профессиональный праздник. В этот день в 1993 году в соответствии с приказом ГУВД столицы юридическое бюро было преобразовано в самостоятельное подразделение. Читайте на странице 7.



ГЛАВНОЕ — НЕ ЛЕНИТЬСЯ

Можно называть это прецеден¬том, феноменом, чудом или ещё чем-нибудь, но факт остаётся фактом: подразделе¬ние ГАИ УВД по СВАО по ито¬гам минувшего года четвёртый раз подряд стало лучшим по городу. Четвёртый! Продолжение на странице 7.



КАК ЖЕ ТЯЖЕК РАТНЫЙ ТРУД НА ВОЙНЕ!

В самом начале наступившего года, 1 января, отметил своё 95-ле¬тие доблестный участник Великой Отечественной войны полков¬ник милиции Михаил Иванович ПУЧКОВ. Для славного ветера¬на-фронтовика, конечно же, незабываема его боевая юность, а также очень дороги и годы напряжённой службы в Московской Краснознамённой милиции.Читайте на странице 8.



В БОЯХ С БАНДФОРМИРОВАНИЯМИ

Один из активных участников отгре¬мевшей войны — старейший член ветеранской организации УВД по ЮАО, майор милиции Александр Сте¬панович ТРУБНИКОВ. Он — участник боёв с националистическими элемен¬тами в западных областях Украины в 1944—1945 годах. Продолжение на странице 8.



ЗАДАЧИ ДОЗНАНИЯ И БУКВА ЗАКОНА

В Культурном центре сто¬личной полиции состоялось оперативное совещание руководящего состава под¬разделений дознания ГУ МВД России по г. Москве, где были подведены итоги оператив¬но-служебной деятельности за 2019 год и определены за¬дачи на предстоящий период. Читайте на странице 9.



А ЧАЙ, КАК ЭЛИКСИР

Сотрудники московской полиции в крещенскую ночь не только обеспе¬чивали правопорядок у водоёмов, где горожане и гости столицы совер¬шали обряд погружения в купели. Многие из полицейских также оку¬нались в иордань. Читайте на странице 9.



МОСКВА — ЯЛТА: ДЕЛО, ОБЪЕДИНИВШЕЕ СЫЩИКОВ

Взволнованный женский голос, раздавшийся в трубке дежурного Фрунзенского РОВД 4 июля 1983 года, сообщил, что знакомая уже третий день не выходит на связь. По указанному адресу, на Беговую, 20, отправили участкового. Подробности читайте на странице 10.



ТОВАР С НАГРУЗКОЙ

Витрины и сайты автомагазинов, магазинов бытовой техники и прочих дорогих товаров пестрят баннера¬ми, предлагающими клиентам рассрочку формата «0-0-12». То есть товар предлагается брать в рассрочку под 0% годовых на 12 месяцев без первоначального взноса. Я подскажу, в чём тут загвоздка и как не попасть в кредитный капкан и обойти совместную уловку банков и магазинов. Читайте на странице 11.



ДУРЬ ПО ИМЕНИ СПАЙС

В Зеленоградском район¬ном суде города Москвы закончились слушания уголовного дела в отно¬шении восьми участников организованной преступ¬ной группы наркоторгов¬цев, распространявших опасное наркотическое средство — спайс. Читайте на странице 11.



ОН «ГОРЕЛ» НА РАБОТЕ

Кавалер ордена Мужества, майор милиции Игорь Николаевич Чернов-Ягодин стоял у истоков борьбы с терроризмом в нашей стране в её новейший период истории. Он был одним из шестерых сотрудников, которые вошли в 1992 году в состав отделе-ния по раскрытию преступлений с применением взрывных веществ, созданного в структуре 6-го отдела УУР ГУВД Москвы. Продолжение на странице 12.



ЭТОТ ПОДВИГ В НАШИХ СЕРДЦАХ

10 декабря в 25-ю годовщину гибели майора милиции Игоря Николаевича Черно¬ва-Ягодина на его могиле на Троекуровском кладбище собрались ученики школы № 694 и боевые товарищи. Читайте на странице 12.



ЧУДО-МАТЧ 1924 ГОДА

Какой он был, динамов¬ский футбол, 95 лет на¬зад? Да почти никакой. Ни настоящего футбольного поля, ни настоящих ворот, ни даже бутс. Была лишь голубая мечта москвичей. Читайте на странице 13.



КАК ЭТО ВСЁ СЛУЧИЛОСЬ

В газете «Петровка, 38» № 44 (2019 г.) мы коснулись финала печальной истории семьи Долгоруких. Теперь излагаем историю целиком. Продолжение на странице 13.



УЗЕЛ ДРУЖБЫ АНДРЕЯ БАРАНОВСКОГО

С первых нот заслуженный артист России Андрей БАРАНОВСКИЙ покорил зал спокойной, благородной академической манерой пения, он находил очень точные и искренние интонации для каждого слова песни, был абсолютно органичен и до-стоверен на сцене. Подробности читайте на странице 14.



СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ

В конце 2019 года статс-секретарь — заместитель министра внутрен¬них дел Российской Федерации Игорь ЗУБОВ провёл торжественную церемонию награждения лауреатов премии МВД России в области ли¬тературы и искусства, в области науки и техники, а также обладателей Гран-при творческих конкурсов МВД России. Продолжение на странице 15.



ТРАГЕДИЯ ЛЕНИНГРАДА

Ленинград, и этого ни¬кто в нашей стране не ожидал, очень быстро был окружён немцами и фин¬нами — уже 8 сентября 1941 года кольцо вражеской блока¬ды замкнулось, и очень креп¬ко. Читайте на странице 15.



ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

В декабре 2019 года исполнилось 60 лет со времени создания органов правопорядка в Зеленограде. Читайте на странице 16.



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