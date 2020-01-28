2020-01-28 13:35:03
2020-01-28 13:35:03
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/ Тема: За счёт чего Владимир лидирует во всероссийском конкурсе?
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Наш город лидирует в народном голосовании, которое проводится на сайте проекта «Город России – национальный выбор».
Он набрал около 20 тысяч голосов, опережая с заметным отрывом Смоленск, Севастополь, Нальчик, Курск…
Всего в конкурсе участвуют 73 города, включая Москву и Санкт-Петербург. Но у обеих столиц пока смешные результаты, они не входят даже в десятку лидеров.
Как такое возможно, не будем гадать. Лучше порадуемся этой победе вместе с руководителем Туристского информационного центра города Владимира Арсением Поторочиным. Ведь для привлечения туристов, наверняка, очень подходит это звание самого привлекательного, узнаваемого и символичного города.
Арсений Поторочин:
- Мы не нахваливаем, мы даём объективную оценку - и гостям это нравится. Мы не делаем приторной информацию, что наш город самый лучший. Он у нас замечательный.
Можно прикоснуться к истории зодчества... Здесь одна из первых в России аптек... Это и аграрная столица, у нас не даром проходит фестиваль "Владимирская вишня".
Владимир известен благодаря Владимирскому централу, у нас есть такая экскурсия. И гастрономический туризм.
Для развития туризма необходимо участие всех структур: и отелей, и ресторанов, и администрации, и жителей. Чтобы каждый мог сориентировать, где можно поесть, где можно отдохнуть, что можно посмотреть.
Владимир есть, за что любить и называть лучшим. На сайте "Город России. Национальный выбор", на страничке, посвящённой нашему городу, можно увидеть такие комментарии:
«Самый любимый, самый красивый, самый родной город; Живу в Нижнем, но продолжаю любить родной Владимир, самый лучший город на Земле».
Есть и такое размышление:
«Владимир-древняя столица, но в итоге процветает Москва. И, действительно, если без эмоций, давайте зададимся вопросом, а достоин ли Владимир первого места в списке российских городов, среди которых есть и наша дорогая столица?
Вот что ответили прохожие:
- Могу согласиться, что один из лучших. Хорош историей. Для жизни неплохо, единственно, уровень цен стремится к московским. Или цены ниже или зарплату повыше, и будет вообще идеально!
-Чем он хорош? Куда ни посмотришь, везде церковь....с иторией. Это вот, какой храм?
- А вы не владимирская, откуда вы?
- Из Москвы... Москва сейчас другая стала, там так накалено всё.
- Здесь вы себя свободней чувствуете?
- Да, здесь другая энергетика, люди другие.
-Для меня здесь потише, чем в Москве, не люблю большие города. Тут спокойно... есть куда сходить, что посмотреть .
- Соборы конца 12 века, художники хорошие, музей неплохой у нас. Владимир - такой небольшой уютный город. Единственное, заводы все накрылись медным тазом, негде работать. Москва мне не нравится, там сумасшедший дом. А из маленьких городов Владимир - уютный город, неплохой.
Только вот победить в этом всероссийском конкурсе, который продлится до конца года, наш маленький городок вряд ли сможет. Всё же голосуют за него местные жители, а населения у нас объективно меньше, чем во многих других городах участниках конкурса, не говоря уже о миллионниках - Москве , Санкт-Петербурге и прочих.
В 2019м году в этом конкурсе мы были 45-ми. Но расстраиваться точно не стоит! Никакой награды или хотя бы диплома организаторы конкурса "Город России. Национальный выбор" не обещают. Только, как говорится, почёт и уважение. И предлагаю ни с кем не соревноваться, и продолжать называть Владимир лучшим городом на Земле. Если кому-то так хочется.
Принять участие и ознакомиться с правилами голосования можно на сайте город-россии.рф
Ольга Слободнюк
«Радио России – Владимир»