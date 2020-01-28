28.01.2020

2020-01-28 13:35:03

За счёт чего Владимир лидирует во всероссийском конкурсе?

Наш город лидирует в народном голосовании, которое проводится на сайте проекта «Город России – национальный выбор».

Он набрал около 20 тысяч голосов, опережая с заметным отрывом Смоленск, Севастополь, Нальчик, Курск…

Всего в конкурсе участвуют 73 города, включая Москву и Санкт-Петербург. Но у обеих столиц пока смешные результаты, они не входят даже в десятку лидеров.

Как такое возможно, не будем гадать. Лучше порадуемся этой победе вместе с руководителем Туристского информационного центра города Владимира Арсением Поторочиным. Ведь для привлечения туристов, наверняка, очень подходит это звание самого привлекательного, узнаваемого и символичного города.

Арсений Поторочин:

- Мы не нахваливаем, мы даём объективную оценку - и гостям это нравится. Мы не делаем приторной информацию, что наш город самый лучший. Он у нас замечательный.

Можно прикоснуться к истории зодчества... Здесь одна из первых в России аптек... Это и аграрная столица, у нас не даром проходит фестиваль "Владимирская вишня".

Владимир известен благодаря Владимирскому централу, у нас есть такая экскурсия. И гастрономический туризм.

Для развития туризма необходимо участие всех структур: и отелей, и ресторанов, и администрации, и жителей. Чтобы каждый мог сориентировать, где можно поесть, где можно отдохнуть, что можно посмотреть.

Владимир есть, за что любить и называть лучшим. На сайте "Город России. Национальный выбор", на страничке, посвящённой нашему городу, можно увидеть такие комментарии:

«Самый любимый, самый красивый, самый родной город; Живу в Нижнем, но продолжаю любить родной Владимир, самый лучший город на Земле».

Есть и такое размышление:

«Владимир-древняя столица, но в итоге процветает Москва. И, действительно, если без эмоций, давайте зададимся вопросом, а достоин ли Владимир первого места в списке российских городов, среди которых есть и наша дорогая столица?

Вот что ответили прохожие:

- Могу согласиться, что один из лучших. Хорош историей. Для жизни неплохо, единственно, уровень цен стремится к московским. Или цены ниже или зарплату повыше, и будет вообще идеально!

-Чем он хорош? Куда ни посмотришь, везде церковь....с иторией. Это вот, какой храм?

- А вы не владимирская, откуда вы?

- Из Москвы... Москва сейчас другая стала, там так накалено всё.

- Здесь вы себя свободней чувствуете?

- Да, здесь другая энергетика, люди другие.

-Для меня здесь потише, чем в Москве, не люблю большие города. Тут спокойно... есть куда сходить, что посмотреть .

- Соборы конца 12 века, художники хорошие, музей неплохой у нас. Владимир - такой небольшой уютный город. Единственное, заводы все накрылись медным тазом, негде работать. Москва мне не нравится, там сумасшедший дом. А из маленьких городов Владимир - уютный город, неплохой.

Только вот победить в этом всероссийском конкурсе, который продлится до конца года, наш маленький городок вряд ли сможет. Всё же голосуют за него местные жители, а населения у нас объективно меньше, чем во многих других городах участниках конкурса, не говоря уже о миллионниках - Москве , Санкт-Петербурге и прочих.

В 2019м году в этом конкурсе мы были 45-ми. Но расстраиваться точно не стоит! Никакой награды или хотя бы диплома организаторы конкурса "Город России. Национальный выбор" не обещают. Только, как говорится, почёт и уважение. И предлагаю ни с кем не соревноваться, и продолжать называть Владимир лучшим городом на Земле. Если кому-то так хочется.

Принять участие и ознакомиться с правилами голосования можно на сайте город-россии.рф

Ольга Слободнюк

«Радио России – Владимир»

