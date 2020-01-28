Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавца, мужчина похитил терминал сбора данных, лежавший около кассы.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Мурома. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).Как сообщалось ранее, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от заместителя директора одного из продуктовых сетевых магазинов о том, что при приеме товара был похищен терминал сбора данных. Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей.Сотрудники полиции, определив период времени, в который была совершена кража, изучили записи камер видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали фигуранта, 25-летнего безработного, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности местного жителя. Похищенное полицейские изъяли.Фигурант свою вину признал и пояснил, что, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавца, похитил терминал сбора данных, лежавший в корзине около кассы, который впоследствии планировал продать.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.