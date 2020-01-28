Молодой человек был задержан полицейскими в ходе проведения оперативных мероприятий в ноябре прошлого года.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Обвиняемый был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков на одной из улиц города Гусь-Хрустальный в ходе проведения оперативных мероприятий в ноябре прошлого года. При личном досмотре у задержанного оперативники изъяли полимерный пакет с запрещенным веществом внутри.Результатами проведенного впоследствии химического исследования подтверждено, что в пакете находилось наркотическое средство "мамба" массой 0,27 грамма.Обвиняемый признал свою вину, пояснив, что наркотическое вещество приобрел для личного потребления.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет.