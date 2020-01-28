Его задержали в течение нескольких дней

В Муроме завершилось расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. По информации УМВД России по Владимирской области, мужчина обвиняется в краже терминала сбора данных из магазина.В одном из продуктовых магазинов в Муроме при приёме товара был похищен терминал сбора данных, стоимостью 19 тысяч рублей. Полицейские, установив период времени, а также изучив записи с камер видеонаблюдения, установили приметы подозреваемого и позднее задержали 25-летнего безработного муромлянина.