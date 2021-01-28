52-летнему адвокату одного из регионов Российской Федерации инкриминировалась дача взятки в крупном размере.

52-летнему адвокату одного из регионов Российской Федерации инкриминироваласьдача взятки в крупном размере.Следствием и судом установлено, что с февраля 2017 года защитник представлял интересы клиента, осужденного к 5 годам лишения свободы за разбой и отбывающего наказание в исправительной колонии на территории Петушинского района.Рассчитывая на условно-досрочное освобождение осужденного, 4 февраля 2019 года адвокат передал сотруднику прокуратуры 250 тысяч рублей за поддержание ходатайства в суде.Сотрудник прокуратуры отказался от незаконного вознаграждения. В момент передачи взятки адвоката задержали сотрудники УФСБ, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Вину адвокат не признал. И был приговоренк штрафу в размере 1 миллион рублей и к запрету заниматься адвокатской деятельностью на 3 года.