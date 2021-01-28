Он ведет ютьуб-канал о музыке, культуре, истории и архитектуре России.

Он ведет ютьуб-канал о музыке, культуре, истории и архитектуре России.Найджел Ф. Саттон живет во Вьентьяне, столице Лаоса, сообщаетОн рассказал, что последние 40 лет много путешествовал по России. А дома он делает ролики, в которых фото красиво наложены на музыку. Сразу несколько из них Найджел посвятил Мурому. Каждое видео сопровождается пояснительным текстом.Например, о том, что усадьба под названием «Красная Гора» отличается выдающимся архитектурным ансамблем и изяществом исполнения. Он принадлежал великому муромскому ученому Алексею Сергеевичу Уварову, который занимался археологией, историей, а также создал Московский исторический музей. Усадьба под названием «Красная Гора» отличается выдающимся архитектурным ансамблем и изяществом исполнения. Он принадлежал великому муромскому ученому Алексею Сергеевичу Уварову, который занимался археологией, историей, а также создал Московский исторический музей.