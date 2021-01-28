Лента Александра Птушко вышла на экраны в июне 1961 года и мгновенно влюбила в себя миллионы зрителей. Между тем киночиновники пророчили фильму провал.

Лента Александра Птушко вышла на экраны в июне 1961 года имгновенно влюбила в себя миллионы зрителей. Между тем киночиновники пророчилифильму провал.Повесть Александра Грина "Алые паруса" увидела свет 1923году. Спустя время работы писателя попали в список нежелательной литературы. Советскаявласть не разрешала печатать и переиздавать произведения Грина. Этот запрет существовал до 1956 года.Спустя несколько лет после снятия ограничений режиссер АлександрПтушко загорелся идеей экранизировать "Алые паруса". В творческой копилке кинематографистак тому моменту было достаточно ярких картин: "Золотой ключик", "Садко", "ИльяМуромец" и другие. Птушко отлично зарекомендовал себя. Однако на "Мосфильме" кэкранизации все равно относились с опаской. Замысел режиссера не вызывалдоверия, да и наивная история любви совсем не отвечала задачам, которые перед советским кинематографом ставила власть.После внесения правок в сценарий фильм "Алые паруса" хоть исо скрипом, но все же запустили в производство. Картине выделили скудный бюджет и выдали самую низкую категорию проката.С претендентами на второстепенные роли Александр Птушкоопределился очень быстро, однако поиск идеальных Грея и Ассоль затянулся. Экранныйобраз последней хотели доверить звезде фильма "Карнавальная ночь" ЛюдмилеГурченко, однако режиссер собирался снимать малоизвестную артистку из Молдавиипо фамилии Маркач. Против Птушко выступил один из художников-постановщиков. Он привел на пробыАнастасию Вертинскую – дочь подруги, актрисы Лидии Вертинской.Внешний вид юной Анастасии, которая пришла на просмотр скороткой стрижкой и в спортивном костюме, не впечатлил Александра Птушко.Кинематографист счел имеющую блат девушку неподходящей и очень разозлился, мол, его отвлекли от дел. Вертинскую отправили на грим. На нее надели парик и легкоеплатье. Преображение девушки поразило Птушко, он рекомендовал еехудожественному совету. Роль в картине "Алые паруса" стала дебютной дляАнастасии Вертинской.На роль Грея искали актера с аристократичной внешностью. ВасилийЛановой идеально подходил по всем параметрам. На кастинг артист шел с полнойуверенностью, что выберут именно его. Интуиция не подвела Ланового – его сразуутвердили.После премьеры фильм "Алые паруса" получил много негативныхотзывов от критиков. Сюжет ленты Александра Птушко называли прямолинейным, актерскуюигру тяжеловесной, а изображение слишком ярким. Вдова писателя Александра Гринатакже осталась недовольна работой кинематографистов. Нина Грин заявила, что фильм слишком оторван от литературной основы. В то же время обычныезрители от ленты остались в восторге. Экранную пару Ланового и Вертинскойназвали одной из самых красивых на отечественном экране.Интересные факты о фильме "Алые паруса":Локациями для съемок картины послужили: Баку, Ялта, Пицунда,Коктебель.Киношники арендовали два судна, паруса для которых сшили из тканидля пионерских галстуков. Снимать приходилось быстро, так как материал быстропортился от воды и сильного ветра.В кадре паруса казались не алыми, как того требовалсценарий, а коричневыми. Операторам пришлось долго экспериментировать сфильтрами, чтобы добиться нужного эффекта.После съемок у Александра Птушко Анастасию Вертинскую тут жепригласили в картину .