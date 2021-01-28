В медучреждениях Владимирской области развёрнуто 45 прививочных пунктов. К иммунизации подключены 17 мобильных ФАПов.

Более 8800 жителей Владимирской области привились от коронавируса. Об сообщила этом директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.Во время брифинга по ситуации с Covid-19 добавила, что в медучреждениях Владимирской области развёрнуто 45 прививочных пунктов. К иммунизации подключены 17 мобильных ФАПов.«С началом массовой вакцинации мы прививаем всех желающих, за исключением тех, кому иммунизация противопоказана. В этот список входят беременные и кормящие женщины, несовершеннолетние и граждане с обострениями хронических заболеваний. Воздержаться от прививки нужно и тем, кто уже переболел ковидом», – подчеркнула главврач региона.Напомним. что до 1 июня во Владимирской области 60% населения.