Сергей Шнуров вскоре в третий раз станет отцом. Сейчас у лидера группировки Ленинград есть 27-летняя дочь Серафима и 20-летний сын Аполлон.

Сергей Шнуров вскоре в третий раз станет отцом. Сейчас у лидера группировки "Ленинград" есть 27-летняя дочь Серафима и 20-летний сын Аполлон.У музыканта прекрасные отношения с детьми. Так, Серафима родилась в 1993 году. Ее мать – Мария Исмагилова – училась вместе с Сергеем Шнуровым в Религиозно-философском институте при Санкт-Петербургской духовной академии. Влюбленные поженились, но через некоторое время развелись.Бросать дочь артист не собирался, но бывшая жена запретила ему видеться с ребенком. С наследницей певец начал общаться, когда Серафима выросла и сумела понять, что на самом деле произошло, когда она была маленькой. Она гордится своим отцом. В своем инстаграм-аккаунте девушка нередко публикует фото с папой.В 2000 году Сергей Шнуров женился на музыкальном менеджере Светлане Костицыной. Они прожили вместе два года. У пары родился сын, которого назвали Аполлон, но при крещении ему дали имя Павел. Парень растет очень умным.Молодой человек поступил в ВУЗ. Сергей Шнуров не рассказывает о том, чем именно занимается его сын.Сейчас Сергей Шнуров с детьми общается лучше, чем раньше. Дети музыканта между собой находятся в хороших отношениях.