Елена Утемова вакцинировалась от ковид-19. Это она подтвердила лично на очередном коронавирусном брифинге. Глава облздрава рассказала, что привилась рано утром 27 января в 4-й горбольнице. По

Елена Утемова вакцинировалась от ковид-19. Это она подтвердила лично на очередном коронавирусном брифинге. Глава облздрава рассказала, что привилась рано утром 27 января в 4-й горбольнице. По её словам, вся процедура у неё заняла чуть больше получаса, чувствует она себя хорошо, побочных явлений от вакцины нет. Отметим, что директор департамента здравоохранения Елена Утемова вакцинировалась без фотокамер,