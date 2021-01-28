Областному центру необходим резервный трубопровод водоснабжения.

Областному центру необходим резервный трубопровод водоснабжения.Областной департамент архитектуры и строительства Владимирской области издал соответствующее постановление, которое предусматривает подготовку проекта водовода на землях Судогодского района и городского округа Владимир.Дело в том, что город получает водопроводную воду из Судогды и ее поземных водных горизонтов через одиночный водовод, построенный 30 лет назад. В то время, как для бесперебойного снабжения необходима еще и резервная линия. Кроме того, основная нитка водовода к настоящему времени уже сильно износилась. Протяженность водовода без малого 50 километров. Стоимость нового строительства - порядка 3 миллиардов рублей. Областной центр рассчитывает привлечь средства федерального и областного бюджетов.