Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила отмену масочного режима в России уже в 2021 году. У значительной части населения выработался иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2. По словам ..

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила отмену масочного режима в России уже в 2021 году. У значительной части населения выработался иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2.По словам Поповой, в настоящее время антитела есть у 20-25% граждан. Кроме того, в России полным ходом идёт вакцинация, сообщаетЗа минувшую среду коронавирусом в России заразились 19 тысяч человек, при этом 26 775 человек справились с заболеванием.