И призывает вакцинироваться всех. Для удобства с февраля записаться можно будет на сайте Госуслуг.

800 жителей области ужесделали прививку отCOVID-19.Эта цифра прозвучала на очередном брифингепо эпидситуации в регионе.Прививку сделала и Елена Утемова, директор департамента здравоохранения. И призывает вакцинироваться всех. Для удобства с февраля записаться можно будет на сайте Госуслуг. Там же оформить чек-лист. Вакцины в области достаточно. Прививаться сейчас могут все категории граждан, в том числе и пожилые. Утемова посоветовала не ждать новой вакцины «ЭпивакКорона», надеясь, что она лучше, чем «Спутник».Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области: «Во-первых, объемы «ЭпиВакКороны» будут меньше, чем Г»ам Ковид Вак». Во-вторых, Минздрав нам пока не обещает поставки «ЭпиВакКороны». И третий момент. Это заблуждение, что «ЭпиВакКорону» надо делать 1 раз. Вакцина также вводится двукратно. То, что она не в замороженном виде, а в растворимом, ни в коем случае не говорит об ее преимуществах. Это лишь облегчает медицинским работникам условия ее хранения».Вера Куликова