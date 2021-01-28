Проектировщикам дали ещё месяц на разработку проекта охранных зон.

Архитекторам бюро «Тектоника» дали ещё месяц на подготовку изменений проекта охранных зон, который позволит узаконить «лишние» этажи новостройки в микрорайоне «Коммунар».«Крайний срок – 2 месяца», - уточнил глава региона Владимир Сипягин во время пресс-конференции 27 января.При этом по словам губернатора есть ещё два варианта – сносить два этажа или за счёт бюджета заказывать новый проект охранных зон. Напомним, что сейчас он разрабатывается за счёт застройщика.Решение вопроса в обладминистрации курирует врио вице-губернатора Роман Годунин. По его сведениям, в регионе осталось шесть домов с обманутыми дольщиками. Заниматься их проблемами будет создаваемая сейчас структура под названиемНапомним, что вошёл в реестр проблемных объектов Минстроя РФ. Собственниками являются 94 обманутых семьи, которые заключили с ООО «Система» договоры на 332 млн рублей. Ввести строение в эксплуатацию не могут из-за двух «лишних» этажей. «Коммунар»