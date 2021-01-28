Коронавирус серьезно скорректировал рынок труда. С весны прошлого года резко выросло число безработных.

Дмитрий Баринов - известный во Владимире бариста, кофейных дел мастер с 22-летним стажем, а сейчас ремесленник, основатель мастерской "Strange stones" ("Странные камни"). До пандемии Дмитрий и его напарник Никита Дмитриев варили итальянский эспрессо и мешали коктейли в кофейне в центре города. Что было дальше, к сожалению, известно всем. Локдаун, ограничения, запреты и вот это вот всё. Кофейня закрылась, Дмитрий и Никита развернулись на 180 градусов и ушли в хэндмэйд.Никита Дмитриев: «Пандемия вывернула наизнанку все проблемы общепита, все расставила по своим местам. Карантин только подтолкнул нас, придал решительности».Мастерская «Strange stones” - единственные в 33 регионе и одни из немногих в России мастеров, работающих в итальянской средневековой технике скальола. В России скальолу называют оселковым мрамором. Его для отделки петербургских дворцов использовали архитекторы Баженов,Растрелли,Стасов,Росси. Чтобы в такой технике сделать , например, одну вазу,уходит примерно месяц. Долго, трудоемко, и не такие быстрые деньги, как в кофейне. Зато надежнее, считают ребята.Ресторанный бизнес и сфера развлечений - одни из самых пострадавших в пандемию. Дмитрий и Никита — не единственные, кто совершил крутой вираж и полностью сменил сферу деятельности. Еще в июле на своей странице в «Фейсбуке» о закрытии во Владимире ресторана «Старый город» объявил его владелец Иван Минцев. Из общепита он ушел в IT.Год назад Сергей (имя изменено) был диджеем одной из развлекательных владимирских радиостанций, имел несколько часов эфира в день, приличную по местным меркам зарплату и небольшую армию постоянных поклонниц. Похоже, теперь поклонницы будут навещать Сергея в его недавно открывшемся сервисе по ремонту телефонов. В конце декабря успешному диджею сократили довольствие наполовину. Дома Сергея ждут двое малышей,жена в декрете и ипотека. Жизнь заставила вместо радиоэфиров идти ремонтировать айфоны.Сотрудница маркетингового отдела крупной владимирской компании,в прошлом журналист, Светлана так и не вышла на работу в офис,а продолжает трудиться дистанционно. За это время прошла несколько бесплатных марафонов по продвижению продукта в «Инстаграме» и за 500 рублей купила на «Авито» курс лекций по SMM от авторитетного столичного коммуникационного агентства. Неизвестно, как жизнь повернется. Знания,пусть даже и за 500 рублей,всегда пригодятся.Пандемия серьезно скорректировала рынок труда. С весны прошлого года резко выросло число безработных. Вот,например,цифры по Владимирской области: 1 марта 2020 года в центрах занятости на учете состояли 6852 безработных , 1 октября – уже 31 тысяча человек. К 1 января 2021 года число зарегистрированных безработных снизилось, теперь их 24 954 человека. Больше половины безработных - те,кто не был трудоустроен официально. Но при этом вакансии есть, говорят в службе занятости. Даже во время пандемии 20 тысяч человек устроились на новую работу. Профессии разные важны,профессии разные нужны, но нужнее все же, как и прежде, рабочие специальности. Трактористы,строители,швеи,сантехники без работы не останутся,наверно, никогда.В нынешних условиях важно быть гибким и мобильным, говорит HR-специалист Елена Титович.Елена Титович: «Успех смены деятельности зависит от того, насколько осознанно вы делаете этот выбор и насколько хорошо владеете новыми навыками. В век цифровых технологий есть огромное количество возможностей приобрести новую профессию. Но при этом стоит избавиться от стереотипов, связанных с работой: устойчивый рабочий график, офис, коллеги, зарплата 2 раза в месяц — всего этого у вас может не быть. Зато работа,связанная с самозанятостью,например, может приносить больше денег».Пандемия,как любой кризис,когда-нибудь все же закончится. Как обратить эту ситуацию в свою пользу, решает для себя каждый сам.