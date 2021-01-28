Во Владимирской области снижается число инфицированных коронавирусом. Реже стали болеть пенсионеры в возрасте старше 65 лет. Не увеличивается и число пациентов, нуждающихся в

Во Владимирской области снижается число инфицированных коронавирусом. Реже стали болеть пенсионеры в возрасте старше 65 лет. Не увеличивается и число пациентов, нуждающихся в госпитализации -150 человек в сутки. В связи с тем, что занятость коечного фонда лишь 62 процента, глава обздрава объявила о возвращении коек в плановый режим. Елена Утемова, директор областного департамента здравоохранения И