Как отметили в пресс-службе обладминистрации, в регионе готовится расширенная программа вакцинирования сотрудников предприятий.

С 18 января в регионе началась массовая вакцинация жителей, поэтому на очередном брифинге по коронавирусу тема иммунизации населения была одной из основных.Как отметили в пресс-службе обладминистрации, в регионе готовится расширенная программа вакцинирования сотрудников предприятий.«Разрабатывается схема действий, по которой работников заранее обследуют на наличие противопоказаний, оформят необходимые документы», - уточняют в обладминистрации.Как пояснил замгубернатора Сергей Шевченко, задача – привить к 1 июня 60% населения.«Таким образом мы формируем коллективный иммунитет. Регион полностью готов к проведению массовой вакцинации», – резюмировал первый вице-губернатор.