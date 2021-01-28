Общее число заболевших с начала пандемии – 23 042 пациента.

По информации Роспотребнадзора на 28 января, во Владимирской области подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом.Общее число заболевших с начала пандемии – 23 042 пациента.За минувшие сутки в области вылечили и выписали из больниц – 139 пациентов. Общее число выздоровевших за период наблюдения – 20 225 человек.Скончалось от коронавируса за прошедший день ещё восемь человек. Таким образом, общее количество летальных исходов составляет 662Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.