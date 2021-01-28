В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл с чиновниками совещание по вопросам развития законодательства. Немало внимания белорусский лидер уделил и обеспечению безопасности страны.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл с чиновниками совещание по вопросам развития законодательства. Немало внимания белорусский лидер уделил и обеспечению безопасности страны.На переговорах с представителями власти глава белорусского государства разразился очередной пламенной речью. Она была посвящена терактам, предотвращенным правоохранителями и сотрудниками спецслужб в период пиковой активности гражданских протестов.Александр Лукашенко заявил, что многие боевики и преступники тогда решили воспользоваться ситуацией. Батька пообещал, что когда-нибудь Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии рассекретит данные о том, как террористы планировали взрывы в домах и на улицах страны и откуда они получали материалы для создания самодельных бомб.Лукашенко выразил благодарность сотрудникам КГБ и милиции, которые смогли задержать преступников и лиц, которые помогали им проникнуть на территорию Белоруссии. Кроме того, стражам порядка удалось установить предполагаемых заказчиков терактов, однако раскрыть конкретные имена и группы не сообщаются, поскольку абсолютной уверенности в их причастности к подготовке атак пока нет, пишет .Александр Лукашенко призвал представителей власти "не расслабляться" и обратился к народу с просьбой не упрекать его в жестких действиях, поскольку он всего лишь защищал страну в соответствии со своими обязанности. Батька подчеркнул, что при необходимости он будет защищать Белоруссию "на танке, БМП (боевая машина пехоты – прим. ред.), с автоматом в руках", сообщает телеканал "".