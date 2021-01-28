Медик требует почти 60 тысяч рублей с 4-й городской больницы Владимира. Во Фрунзенском райсуде продолжается рассмотрение дела по иску Ирины Варламовой. Бывший сотрудник медучреждения не

Медик требует почти 60 тысяч рублей с 4-й городской больницы Владимира. Во Фрунзенском райсуде продолжается рассмотрение дела по иску Ирины Варламовой. Бывший сотрудник медучреждения не получила надбавки за 2 месяца работы в условия распространения коронавируса. Теперь пытается вернуть стимулирующие выплаты в размере почти 40 тысяч рублей. А также требует компенсировать и моральный вред, который оценила