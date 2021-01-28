Встречу можно назвать редкой. Так как глухари селятся в труднопроходимых лесах.

"В Меленковском районе спортсмен-любитель встретил глухаря. Видео появилось в «ВКонтакте»".Видео о встрече лыжника с токующим глухарём облетело весь мир. Птица вышла прямо на лыжню и, видимо, попыталась прогнать непрошеного гостя. Лыжника он, вероятно, принял за соперника. Практически ни одно СМИ не смогло пройти мимо этой истории, в том числе и "". Глухаря «видели» в Московской и Тверской областях, Пермском крае, в Сыктывдинском районе Коми и якобы Меленковском районе нашего региона.На самом деле глухаря этого снимали в Италии - регион Венето, провинция Беллуно. Автор - лыжник Марко Санавия.А в нашей области глухари начинают токовать всё-таки весной: в марте-апреле, реже в конце февраля. И встреча с ними – это редкость. Так как глухари селятся в труднопроходимых лесах. А таких, к сожалению, во Владимирской области все меньше.