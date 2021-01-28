Исчезающий вид советского монументального искусства во Владимире. Войдут ли мозаики на панельных домах в реестр культурного наследия?

Исчезающий вид советского монументального искусства во Владимире. Войдут ли мозаики на панельных домах в реестр культурного наследия?"Ириски" - так еще называют художники разноцветные мозаичные квадратики. За блестящую поверхность и небольшой размер. На фасаде дома на Ноябрьской изображен рабочий. Он должен был вдохновлять советского гражданина. Но сегодня вместо головы у него - утеплитель, говорит Борис Дынников, сын художника Виктора Дынникова. А для Бориса мозаика - память об отце и детстве.- В течение долгого времени по кусочкам наносили сырую штукатурку поэтапно. И вот там наверху есть элемент, который мне разрешили выложить, потому что я возил обеды.Мозаика появилась в Юрьевце в 79 году. Тогда шла подготовка к Олимпиаде-80 в Москве. И трасса М-7 была "олимпийской" - туристы ездили за достопримечательностями во Владимир и Суздаль. Мозаика хорошо видно с дороги и сейчас. Со временем она даже не выцвела. Такая палитра характера для Виктора Дынникова - пастельные переходы без кричащих оттенков.- А теперь, видите. Она, к сожалению, закрашивается красками. Пошли трещины по дому. Я думаю, что все это можно восстановить.Основа мозаики - сырая штукатурка. И кусочки цветного стекла или плитки. Смальта известна со времен Древнего Рима. Правители украшали ей свои дворцы. Римские мозаики изображали воинов - лучших представителей своего времени. Этим они схожи с советской мозаикой.Обычно мозаики демонстрируют собирательный образ советского человека, увлеченного трудом. Опять же - лучшего представителя своего времени. Но вот перед нами нетипичный портрет - композитора и вдохновителя Могучей кучки Милия Балакирева.Он задумчиво смотрит на нас с фасада. И в этом уникальность этой мозаики. Потому что обычно советские человек изображался более торжествующим. А Балакирев будто погружен в свой творческий мир.Милий Балакирев в этом доме, конечно, не жил. Да и родился он в Нижнем Новгороде. Во Владимире гостил у своих родственников. Обращают ли жители города внимание на мозаичное полотно, скрытое в кронах деревьев?- Когда идешь, всё время задерживаешь взгляд. И всё время вспоминаешь - кто такой Балакирев, и что такое Могучая кучка.Это дает нашим мозгам немного, как говорится, поразмыслить.Стены давно потрескались, а мозаика на улице Мира - как новая. Человек, устремленный к солнцу. На главном корпусе ВлГУ - ученые, деятели культуры. И снова - солнце. Как вера в светлое будущее. Пока мозаики - не на государственной охране. И являются ли они произведением искусства - решают жители. Такие монументальные работы - часть недвижимости. Если сделать их культурным объектом, это добавит жильцам забот, считает Михаил Иванов, начальник Госинспекции по охране культурного наследия.- Мы будем привлекать экспертов к рассмотрению этой заявки. Которые по результатам нам дадут рекомендации . И примем решение. Сохранять их в качестве памятников, либо не включать их в перечень выявленных объектов.Сказочные птицы и растительный орнамент.Ни один узор не повторяется. Недавно их тоже "замуровали". Хотя это - отголосок образов, высеченных древними мастерами на Дмитриевском соборе. Однако, по мнению заслуженного архитектора России Николая Волкова, эта мозаика - не образец художественной ценности.- Я не считаю его образцом синтеза искусств. Дополняющего тему жилого здания многоквартирного дома. Эти дома уже не соответствуют современным требованиям. То есть, эти панели наружные холодные.Соседние дома на улице Юбилейной - такие же типовые "панельки". Но нет на них ни мозаик, ни утеплителя. Значит, мерзнут только жители дома с фантастическими птицами? А на Юбилейной, 14 сквозь потемневший от старости утеплитель, обезобразивший вид дома.. Проглядывают кусочки разноцветной мозаики. Как символ победы искусства.Анастасия Сахарова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.