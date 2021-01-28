Об этом сообщил губернатор во время своей пресс-конференции.

Губернатор Владимир Сипягин высказался о концепции парка ДТЮ, разработкой которой занимались московские архитекторы.«Мало изюминки. Мы привлечём специалистов и выскажем свои пожелания», - отметил глава региона на пресс-конференции.В качестве примера он привёл благоустройство парка в Муроме.Что касается финансовой стороны вопроса, то Владимир Владимирович пообещал столице региона поддержку из областного бюджета.«Возможно, будет финансирование проектирования. Мы это уже проговаривали. Точно выделим средства для строительства», - уточнил он.Напомним, что в середине декабря бюро «Реформа» представило общественного пространства. Проект предполагает сохранение «зелёных зон» - 80%. При этом площадь застройки не превысит 3% от 28 гектаров территории сквера. В визуализированном варианте представлены два пруда, спортивная зона, детские площадки и многое другое. Предусмотрены надземная и подземная парковки на 400 мест.