Активисты «Народного контроля» требуют от мусорного регоператора восстановление нарушенных прав получателей услуги по вывозу мусора.
Активисты «Народного контроля» требуют от мусорного регоператора
восстановлени
е
нарушенных прав получателей услуги по вывозу мусора - в защиту интересов неопределенного круга лиц.
Слушание в
Октябрьск
ом
районн
ом
суд
е Владимира назначено на
4 февраля.
Напомним, что это уже не первый иск общественных организаций к «Биотехнологиям». Так в ноябре прошлого года
Светлана Стрельцова из Владимира и юристы ЖКХ-контроль выиграли суд во Владимирском облсуде по иску, обязывающем регоператора ТКО «Биотехнологии»
Также отметим, что в январе д
епартамент цен и тарифов Владимирской области пересмотрел значение предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в зоне деятельности №2 – ООО «Биотехнологии». К уровню декабря 2020 года