Активисты «Народного контроля» требуют от мусорного регоператора восстановление нарушенных прав получателей услуги по вывозу мусора.

Активисты «Народного контроля» требуют от мусорного регоператоравосстановленинарушенных прав получателей услуги по вывозу мусора - в защиту интересов неопределенного круга лиц.Слушание вОктябрьскомрайонномсуде Владимира назначено на4 февраля.Напомним, что это уже не первый иск общественных организаций к «Биотехнологиям». Так в ноябре прошлого годаСветлана Стрельцова из Владимира и юристы ЖКХ-контроль выиграли суд во Владимирском облсуде по иску, обязывающем регоператора ТКО «Биотехнологии»Также отметим, что в январе департамент цен и тарифов Владимирской области пересмотрел значение предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в зоне деятельности №2 – ООО «Биотехнологии». К уровню декабря 2020 года