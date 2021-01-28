В 2020-ом году 3 200 малышей появились на свет в стенах областного перинатального центра. Какие коррективы в его работу внесла пандемия коронавируса? Рассказала главный врач перинатального центра Надежда Туманова.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-01-2021-pandemiya-vnesla-korrektivy-v-rabotu-vladimirskix-roddomov.html" target="_blank">Пандемия внесла коррективы в работу владимирских роддомов</a> - В 2020-ом году 3 200 малышей появились на свет в стенах областного перинатального центра. Какие коррективы в его работу внесла пандемия коронавируса? Рассказала главный врач перинатального центра Надежда Туманова.
[url=https://33live.ru/novosti/28-01-2021-pandemiya-vnesla-korrektivy-v-rabotu-vladimirskix-roddomov.html]Пандемия внесла коррективы в работу владимирских роддомов[/url] - В 2020-ом году 3 200 малышей появились на свет в стенах областного перинатального центра. Какие коррективы в его работу внесла пандемия коронавируса? Рассказала главный врач перинатального центра Надежда Туманова.