В 2020-ом году 3 200 малышей появились на свет в стенах областного перинатального центра. Какие коррективы в его работу внесла пандемия коронавируса? Рассказала главный врач перинатального центра Надежда Туманова.

В 2020 году в регионе не родилось ни одной тройни. А вот двоен было 66. Три тысячи 200 малышей появились на свет в стенах областного перинатального центра. Какие коррективы в его работу внесла пандемия коронавируса? Об этом "Вестям" рассказала главный врач перинатального центра Надежда Туманова.