В обладминистрации уже ищут нового руководителя.

Директор департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павел Панфилов 28 января освобождён от занимаемой должности. Как сообщает пресс-служба Белого дома чиновник ушёл по собственной инициативе.Напомним, что глава ДИЗО под стражу в начале декабря по подозрению в получении девятимиллионного отката. По версии следствия, деньги он получил за помощь строительной фирме, которая одержала победу в аукционе на контракт по строительству социального объекта. Сумма тендера составляла 460 млн рублей.Чуть больше недели назад суд продлил арест экс-госслужащего до 25 апреля.Курирующий замгубернатор Аркадий Боцан-Харченко пояснил, что в обладминистрации уже ищут нового руководителя.