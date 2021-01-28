Под предлогом выгодного инвестиционного вложения в строительство потерпевшая передала генеральному директору фирмы часть денежных средств...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО задержали подозреваемого в совершении мошенничества в крупном размере.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве выявили факт мошенничества со стороны генерального директора строительной компании.Оперативниками установлено, что женщина заключила договор купли-продажи квартиры с организацией злоумышленника. Под предлогом выгодного инвестиционного вложения в строительство потерпевшая передала генеральному директору фирмы часть денежных средств от суммы сделки в размере 850 тысяч рублей. Однако строительство объекта так и не началось, а денежные средства потерпевшей были похищены.По данному факту СЧ СУ по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».Сотрудники полиции на улице Зои и Александра Космодемьянских задержали 60-летнего москвича, подозреваемого в совершении мошенничества. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов и соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29