В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято 25 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 52 граммов...

Cотрудниками ОНК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотического средства - героин.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Алтуфьевском шоссе задержан 39-летний житель столицы, подозреваемый в незаконном обороте запрещенных веществ. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято 25 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 52 граммов. Согласно исследовании части изъятого вещество содержит в своем составе наркотическое средство – героин.В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружена и изъята коробка из под мобильного телефона с порошкообразным веществом и электронные весы. Изъятое направлено на исследование.Установлено, что наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта.Следствием Отдела ОМВД России по району Бибирево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29