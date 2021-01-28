Сотрудники полиции установили, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет...

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что в кафе, расположенном на Ленинградском проспекте, происходит конфликт между неизвестными гражданами, в результате которого началась стрельба. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты три стреляные гильзы.Сотрудники полиции установили, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся. В результате произошедшего пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений. Двое других пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на улице Софьи Ковалевской. Им оказался 40-летний ранее судимый приезжий мужчина.В ходе дополнительного осмотра места происшествия на прилегающей к кафе территории был обнаружен и изъят предмет, похожий на травматический пистолет, который был направлен на экспертизу.По данному факту СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29