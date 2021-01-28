О взрыве в подземном переходе в центре Челябинска рассказали в МЧС, передает . По словам начальника пресс-службы регионального управления экстренной службы Егора Пахомова, ЧП произошло в ..

О взрыве в подземном переходе в центре Челябинска рассказали в МЧС, передает . По словам начальника пресс-службы регионального управления экстренной службы Егора Пахомова, ЧП произошло в подсобном помещении во время сварки. "Произошло частичное обрушение потолочной плитки", – обрисовал он масштаб последствий инцидента. Единственного пострадавшего осматривают прибывшие на скорой помощи врачи.