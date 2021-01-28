С дистанционного обучения в ВУЗ возвращаются студенты бакалавриата и специалитета. Магистранты и аспиранты продолжают обучение на удалёнке.

Второе полугодие во Владимирском государственном университете начнётся в очном формате. С дистанционного обучения в ВУЗ возвращаются студенты бакалавриата и специалитета. Магистранты и аспиранты продолжат грызть гранит науки на удалёнке.В колледже и отделении среднего профессионального юридического образования студенты вернутся в аудитории с 8 февраля. Заочники новый семестр продолжат на дистанте.Как уточнили в пресс-службе университета, аналогичные правила распространяются и на Муромский институт ВлГУ.При этом учащиеся должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.