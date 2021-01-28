Губернатор анонсировал строительство Северного объезда. В планах Сипягина начать его к 2023 году. Напомним, новая дорога должна решить транспортные проблемы на Пекинке, отправив транзитные

Губернатор анонсировал строительство Северного объезда. В планах Сипягина начать его к 2023 году. Напомним, новая дорога должна решить транспортные проблемы на Пекинке, отправив транзитные автомобили в объезд областного центра. Вопрос о новой трассе с каждым годом всё острее из-за разрастающегося микрорайона за федеральной трассой М-7. Владимир Сипягин, губернатор области: Это ненормально, когда грузовые машины, которые