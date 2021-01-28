Утром 27 января в Сергиево-Посадском городском округе Московской области столкнулись грузовик и микроавтобус, передает . Водитель грузовика не пострадал, а того, что сидел в микроавтобусе, ..
<a href="https://33live.ru/novosti/28-01-2021-spasateli-dostali-voditelya-iz-iskorezhennoj-mashiny.html" target="_blank">Спасатели достали водителя из искореженной машины</a> - Утром 27 января в Сергиево-Посадском городском округе Московской области столкнулись грузовик и микроавтобус, передает . Водитель грузовика не пострадал, а того, что сидел в микроавтобусе, ..
[url=https://33live.ru/novosti/28-01-2021-spasateli-dostali-voditelya-iz-iskorezhennoj-mashiny.html]Спасатели достали водителя из искореженной машины[/url] - Утром 27 января в Сергиево-Посадском городском округе Московской области столкнулись грузовик и микроавтобус, передает . Водитель грузовика не пострадал, а того, что сидел в микроавтобусе, ..