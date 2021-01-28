Утром 27 января в Сергиево-Посадском городском округе Московской области столкнулись грузовик и микроавтобус, передает . Водитель грузовика не пострадал, а того, что сидел в микроавтобусе, ..

Утром 27 января в Сергиево-Посадском городском округе Московской области столкнулись грузовик и микроавтобус, передает "". Водитель грузовика не пострадал, а того, что сидел в микроавтобусе, зажало в салоне. Его доставать пришлось прибывшим на место спасателям.