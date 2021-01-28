С 1 января 2021 года повышен минимальный размер оплаты труда. Сейчас вместо 12 130 рублей, МРОТ составляет 12 792 рубля. Выплаты сотрудникам могут быть увеличены с первого февраля.

С 1 января 2021 года повышен минимальный размер оплаты труда. Сейчас вместо 12 130 рублей, МРОТ составляет 12 792 рубля. Выплаты сотрудникам могут быть увеличены с первого февраля.Ведущий юрист компании "Парфенон" Павел Уткин прокомментировал ситуацию. "Согласно свежепринятым поправкам в Конституцию РФ все работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудников на уровень роста потребительских цен. В этом году зарплаты должны быть повышены на 4,9 процента", – рассказал эксперт.Обычно компании проводят индексацию с первого февраля. Однако прибавка зарплаты именно к этому сроку не является обязательной, передает . "На данный момент трудовое законодательство не предусматривает единого для всех работников способа индексации зарплаты. Так что говорить об обязательной индексации с 1 февраля некорректно", – отметил юрист "Европейской юридической службы" Эрдни Манджиев.На данный момент компании могут самостоятельно устанавливать, какие виды выплат будут увеличены. Это может быть как только зарплата, так и премии, а также другие виды поощрений. Партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников пояснил: "Обязательно проиндексируют все выплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада. Например, доплаты за работу в неурочное время".Если работодатели не будут индексировать зарплату, то им грозят штрафы до 50 тысяч рублей. "Обязанность повышать реальное содержание заработной платы работников может быть исполнена работодателем и с помощью периодического увеличения выплат безотносительно к порядку индексации. В частности, повышением должностных окладов, выплатой премий и так далее", – рассказал Эрдни Манджиев.Правила проведения повышения реального содержания зарплаты могут различаться в зависимости от сферы деятельности компании. Поэтому прежде чем предъявлять претензии руководству, стоит разобраться в них. Споры, касающиеся индексации, разрешает Роструд. Также сотрудник может обратиться в суд с заявлением на работодателя.