В 2020 году «Ростелеком» построил в Центральном федеральном округе (ЦФО) 269 точек доступа к интернету в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Для этого

В 2020 году «Ростелеком» построил в Центральном федеральном округе (ЦФО) 269 точек доступа к интернету в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Для этого потребовалось проложить более 2 500 километров волоконно-оптических линий связи. Всего на начало 2021 года более 2 600 населенных пунктов с численностью населения 250-500 человек обеспечены доступом в Сеть. Программа завершена на