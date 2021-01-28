Ежедневно на зданиях закрашивается по 15 таких объявлений.

Во Владимире специалисты администрации выявлять и удалять со стен и фасадов зданий рекламу наркотиков.«Незаконные объявления и надписи с закрашиваются ежедневно», - уточнили в пресс-службе мэрии.В среднем за день только городские коммунальные службы закрашивают более 15 таких «творений». За 2020 год удалено более 7500 объявлений.Напомним, что любой владимирец может помочь в пресечении криминальной деятельности наркодилеров. Её можно устранить самостоятельно, либо отправить заявку на портал .«Если надпись появилась на стене многоквартирного дома, необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ», - добавили в горадминистрации.При обнаружении лиц, наносящих надписи с информацией о сайтах или телеграм-каналах по продаже наркотических веществ, власти просят информировать полицию по телефонам: 32-64-05 или 02.