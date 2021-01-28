В бытовом помещении в подземном переходе в центре Челябинска взорвался баллон с газом, передает . После этого начался пожар. Сообщается об одном пострадавшем. На место прибыли экстренные ..
<a href="https://33live.ru/novosti/28-01-2021-v-chelyabinske-posle-vzryva-zagorelsya-peshexodnyj-perexod.html" target="_blank">В Челябинске после взрыва загорелся пешеходный переход</a> - В бытовом помещении в подземном переходе в центре Челябинска взорвался баллон с газом, передает . После этого начался пожар. Сообщается об одном пострадавшем. На место прибыли экстренные ..
[url=https://33live.ru/novosti/28-01-2021-v-chelyabinske-posle-vzryva-zagorelsya-peshexodnyj-perexod.html]В Челябинске после взрыва загорелся пешеходный переход[/url] - В бытовом помещении в подземном переходе в центре Челябинска взорвался баллон с газом, передает . После этого начался пожар. Сообщается об одном пострадавшем. На место прибыли экстренные ..