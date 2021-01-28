В бытовом помещении в подземном переходе в центре Челябинска взорвался баллон с газом, передает . После этого начался пожар. Сообщается об одном пострадавшем. На место прибыли экстренные ..

В бытовом помещении в подземном переходе в центре Челябинска взорвался баллон с газом, передает . После этого начался пожар. Сообщается об одном пострадавшем. На место прибыли экстренные службы. Сам огонь был оперативно ликвидирован.