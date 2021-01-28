Особое внимание правоохранители уделяют пожилым гражданам, которые чаще других проявляют доверие и поддаются на уловки злоумышленников.

Сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный» проводят профилактические мероприятия, направленные на информирование граждан о существующих мошеннических схемах и способах защиты от них.Правоохранители беседуют с горожанами, вручают памятки, содержащие полезную информацию, рассказывают о наиболее распространённых схемах мошенничества. В ходе бесед сотрудники полиции информируют местных жителей о том, как распознать злоумышленников, отдельно останавливаясь на способах противостояния аферистам.Особое внимание правоохранители уделяют пожилым гражданам, которые чаще других проявляют доверие и поддаются на уловки злоумышленников. Полицейские предупреждают о недопустимости передачи другим лицам данных банковских карт, отмечают, что, соблюдая простые меры безопасности, граждане смогут сберечь свои денежные средства.Помимо этого, вручая листовки-памятки с полезной информацией, сотрудники полиции рекомендуют распространять среди родных и близких сведения предупреждающего характера, связанные с мошенничеством.В ходе рейдов граждане охотно общаются с полицейскими, благодарят за проводимые на постоянной основе профилактические мероприятия не только в сфере мошенничеств, но и в других направлениях.