Судьей Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области было вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

Судьей Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области было вынесено постановление по делу об административном правонарушении.Местный жительбез средств индивидуальной защиты (маски или респиратора). Чемнарушил требования пункта 1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», сообщила пресс-служба суда.Сам онс выявленным правонарушением согласился, факт нахождения в торговом центре без маски не отрицал.Суд постановил назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей, который был уплачен добровольно.