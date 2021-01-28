На базе первого клинического медицинского центра в Коврове работает центр реконструктивной хирургии. В нем можно получить весь спектр услуг, в том числе по полису ОМС для пациентов из любого региона России.

На базе первого клинического медицинского центра в Коврове работает центр реконструктивной хирургии. В нем можно получить весь спектр услуг, в том числе по полису ОМС для пациентов из любого региона России.Это одно из самых сложных и востребованных направлений в современной медицине. Специалисты по хирургии головы и шеи не только выполняют удаление опухоли или гнойно-воспалительного процесса, но и производят микрохирургическую реконструкцию или одномоментную пластическую операцию для устранения дефектов при последствиях заболеваний или восстановления жизненно важной функции.Роман Нетяга, реконструктивно-пластический хирург, врач-онколог, микрохирург Первого клинического медицинского центра:- Мы занимаемся такими направлениями как хирургия нервов, хирургия лимфотических отеков, это супермикрохирургия где сшиваются лимфатические сосуды диаметром меньше чем пол миллиметра. Закрываем различные рубцовые или язвенные дефекты конечностей с использованием как местных лоскутов и свободных лоскутов с микрохирургическими анастомозами.В Первом Клинический медицинском центре есть современное оборудование для проведения самых сложных операций. Помимо органов головы и шеи специалисты занимаются и реконструкцией молочной железы, а также эндокринной хирургией и хирургией щитовидной железы. Тактика лечения в Центре вырабатывается с учетом мнений всех специалистов. Индивидуальный подход к каждому пациенту позволяет не только существенно повысить эффективность лечения, но сократить сроки реабилитации.Роман Нетяга, реконструктивно-пластический хирург, врач-онколог, микрохирург Первого клинического медицинского центра:- В штате сотрудников есть как микрохирурги, пластические хирурги так и хирурги онкологи в паре которыми мы работаем для изначального удаления опухоли, специалисты постоянно проходят повышение квалификации, стажировки.После лечения человек обретает возможность жить полной и счастливой жизнью. Еще недавно такие операции и медицинские услуги были доступны только жителям столицы.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести Владимир