Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти четырёх пациентов с диагнозом ковид.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 57 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 122 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти четырёх пациентов с диагнозом ковид.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 34 костромичам. Шесть заболевших выявлено в Буйском районе, четыре - в Шарьинском районе. По два инфицированных прибавилось в Вохме, Волгореченске, Костромском и Галичском районах. По одному - в Парфеньеве, Нее, Нерехте, Межевском и Макарьевском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 885 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14 025 пациентов. В стационарах лежит 548 человек, из них 312 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2264 заболевших.