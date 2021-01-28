Закрыт ковидный стационар в Областном центре специализированных видов медицинской помощи. Теперь учреждение возвращается к своей основной работе – лечению пациентов с патологией

Закрыт ковидный стационар в Областном центре специализированных видов медицинской помощи. Теперь учреждение возвращается к своей основной работе – лечению пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщила глава облздрава Елена Утемова. Она отметила, что Минздрав дал поручение не держать свободные “ковидные” койки без дела, и если загруженности учреждения больными коронавирусом нет, то пора его возвращать