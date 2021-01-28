Противоправный факт был выявлен благодаря бдительности граждан.

14 января в ОМВД России по Собинскому району обратились граждане, сообщившие, что увидели на улице мужчину, который ведет себя неадекватно. По указанному адресу незамедлительно был направлен ближайший наряд полиции.Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, у которого при личном досмотре обнаружили сверток с растительным веществом. В дальнейшем аналогичное вещество было обнаружено и изъято в квартире задержанного.Проведенной экспертизой доказано, что изъятым веществом является марихуана, общей массой более 17 граммов.Установлено, что в августе прошлого года фигурант, 42-летний местный житель, нашел дикорастущие растения конопли, собрал их, высушил и в дальнейшем использовал для личного потребления.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.