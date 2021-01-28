Согласно проведенной экспертизе часть изъятого является наркотическим средством – кокаином, массой более 500 граммов, и МДМА (экстази), массой более 480 граммов...

«Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего приезжего мужчины, подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств и психотропного вещества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России совместно с оперативниками ОНК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве в квартире на Окской улице задержан подозреваемый – 58-летний приезжий из одного из регионов России. В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного правоохранителями изъято несколько полимерных свертков, зип-пакетов и контейнеров с веществом неизвестного происхождения, а также металлическая коробка с таблетками желтого и розового цвета, общим количеством более 160 штук.Согласно проведенной экспертизе часть изъятого является наркотическим средством – кокаином, массой более 500 граммов, и МДМА (экстази), массой более 480 граммов. Кроме того, в пакетах обнаружено вещество, которое по результатам исследования является психотропным веществом – амфетамином, общей массой около 170 граммов.По имеющейся информации, злоумышленник приобретал крупные партии наркотиков посредством сети Интернет, после чего реализовывал их в Московском регионе.Следствием УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18